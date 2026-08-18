Pobladores de Ajoya protestan en Coyotitán y exigen investigar presuntos abusos de autoridades federales

Una manifestación pacífica realizaron los pobladores de la comunidad de Ajoya, San Ignacio, al bloquear por algunos minutos la vialidad de acceso y entrada sobre el arco principal de Coyotitán, para denunciar presuntos abusos cometidos en contra de habitantes de esta zona por elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano.

Durante la protesta, los ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades competentes para atender estos hechos que aseguran se han registrado en su comunidad.

Entre los señalamientos presentados, se encuentran presunta agresiones en contra de menores de edad, ingreso a viviendas, robo de dinero y pertenencias daños materiales y posibles casos de abuso sexual.

Hasta el momento, estos señalamientos corresponden a testimonios de los pobladores y deberán ser investigados por las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos y deslindar responsabilidades.

Consorcio brinda acompañamiento a manifestantes

Como parte de su labor para brindar apoyo a sinaloenses que han sido vulnerados, el Consorcio Internacional en Defensa de los Derechos Humanos A.C. Delegación Sinaloa, se sumó a la protesta para brindar acompañamiento a los habitantes de Ajoya y conocer sus denuncias.

Rosa María Parra González, delegada estatal de esta institución, señaló que el cierre de la vialidad se desarrolló de forma pacífica y sin confrontaciones, siendo el principal objetivo la visibilidad de esta situación que se vive en dicha comunidad.

“Fue pacífico, estuvo muy bien y no hubo ningún tipo de agresión por parte de nadie. Cuando llegamos, ellos estaban a punto de culminar y se dialogó con las personas”, declaró.

De acuerdo con Parra González, la principal petición de los manifestantes fue ser escuchados y que sus testimonios fueran difundidos para evitar que los hechos denunciados permanezcan sin atención.

“Lo que ellos piden es ser escuchados por los medios y que la noticia se dé a conocer”, expresó.

Asimismo, la delegada explicó que algunos de los señalamientos recibidos son particularmente delicados debido a que involucran posibles agresiones físicas y sexuales contra niñas, niños o adolescentes.

Además, destacó que durante esta misma manifestación, habitantes del municipio se acercaron para realizar algunas denuncias también de abuso sexual y violencia infantil, las cuales serán atendidas por el consorcio próximamente.

Por la gravedad de las acusaciones, Parra González consideró necesario que las autoridades abran investigaciones imparciales y que las posibles víctimas reciban atención médica, psicológica y jurídica, procurando evitar su exposición o revictimización.

De tal forma, indicó que el Consorcio continuará documentando los testimonios y ofreciendo acompañamiento para que los casos sean presentados ante las instancias correspondientes.

Finalmente, los habitantes solicitaron que se esclarezca la actuación de los elementos federales señalados y se garantice la seguridad de la población de Ajoya.