Podría durante la semana presentarse el balance financiero de las Fiestas del Mar de Las Cabras: Tesorero

ESCUINAPA._ Esta semana podría presentarse el balance financiero de las Fiestas del Mar de Las Cabras, informó el tesorero, Trinidad Ibarra Martínez.

Indicó que las fiestas fueron un ‘respiro’ que merecían los escuinapenses ante la situación de seguridad que se tiene desde hace meses.

“Ya se lo presente al Presidente (Víctor Manuel Díaz Simental) ya luego lo presentaré a Cabildo si me lo permiten a los regidores, el objetivo que se tenía se cumplió, fue un respiro para todos”, dijo.

Ibarra Martínez manifestó que las fiestas dejaron una derrama económica a los comercios, a los que prestan servicios, que ayudó a solventar los problemas que trae el municipio.

“Ayudo a que nos olvidáramos un poquito en cuestión de la seguridad que estamos viviendo; la gente disfrutó, estuvo alegre, convivio con su familia, creo que también lo merecemos”, dijo.

No hubo perdidas en estas fiestas, quedó algo pero no podía dar números hasta que lo presente a Cabildo, indicó.

Pero lo que se tuvo de ganancia, que es poco, valió la pena, la inversión que se tuvo porque la gente disfrutó de unas buenas fiestas y se tuvo también saldo blanco, que fue lo importante, finalizó Ibarra Martínez.