Podría repetirse pasarela de Andrés Romo en Escuinapa

ESCUINAPA._ Podría repetirse el evento de la pasarela, manifestó el diseñador Andrés Romo, y se tiene que trabajar intensamente en ello.

Indicó que pese a la situación de inseguridad, los escuinapenses no deben perder la fe en que todo mejorará.

“Debemos estar unidos y tener fe, y creo que las cosas pueden cambiar, no debemos de dejar creer en nuestros sueños”, dijo.

El resultado de la pasarela “De Milán a Escuinapa” lo tiene feliz, pues siente que conquistó a los escuinapenses, indicó, y se da contra todo pronóstico pues por cuestiones de seguridad se tuvo que posponer 3 días.

“Las ganas de querer hacer esto con bien y traer un poquito de alegría en estos momentos particulares de nuestro municipio”, dijo.

Podrías ser difícil pero se está en un momento de noche buena y navidad en que todos deberían estar felices.

“Hemos visto unos días muy negros y grises, y cero que traen un poquito de color a mi querido Escuinapa”, dijo.

Desea tener una segunda edición de moda pero en eso debe trabajar mucho para poder hacer una presentación, manifestó el diseñador que radica en Milán, Italia.