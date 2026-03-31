$!Policía Municipal de Escuinapa suma tres atentados en este 2026; el último deja cuatro agentes muertos

En un año donde parece que la narco guerra entre grupos antagónicos llegó al municipio de Escuinapa, el subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariego, fue asesinado en un ataque directo a la patrulla en la que circulaba.
Con el comandante murieron además los elementos de la corporación Luis García Morales, Sergio Pérez y Juan Antonio Rosas, esos dos últimos elementos con pocos años de servicio en la institución de seguridad.
Además, resultó herido un elemento de 19 años, que ingresó a Seguridad Pública en diciembre pasado, según confirmaron de manera oficial.
El ataque a los elementos de Seguridad Pública se registró alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando el jefe operativo circulaba por la autopista Mazatlán-Tepic, acompañado de otra patrulla, presuntamente realizaban labores de vigilancia.
Se presume que los elementos fueron emboscados cerca del lugar conocido como Santa Anita, entre la comunidad de San Miguel de la Atarjea y la cabecera municipal; la patrulla donde iban Gutiérrez Mazariego y los otros tres elementos recibió múltiples impactos de bala, hasta salir de la carretera y quedar en un camino vecinal.
En la otra patrulla donde viajaban dos elementos más, alcanzaron presuntamente a salir del lugar, en sentido contrario a la vialidad, mientras solicitaban apoyo.
Después del ataque los carriles de la carretera federal México 15 y la autopista Mazatlán-Tepic fueron cerrados a la circulación por seguridad de quienes transitaban, pues se montó un operativo en la zona en busca de los responsables; el cierre de las vialidades duro algunas horas.
Los elementos eran 4 de los 85 oficiales que forman parte de la corporación, que en los últimos años ha ido decreciendo en personal. El hecho se da un día después de que se dio el banderazo de seguridad de las vacaciones de Semana Santa, en donde las autoridades esperaban saldo blanco.
Este año, este es el tercer atentando a cuerpos de seguridad desde que asumió el cargo el director de Seguridad Pública, Rosario Guadalupe Camacho García, el pasado 15 de enero.
El 29 de enero el jefe policiaco fue atacado cuando iba a dar atención a un reporte en Tecualilla, un elemento de policía estatal y de la policía municipal resultaron heridos.
El 9 de febrero dos bombas de fabricación casera fueron arrojadas a las instalaciones de Seguridad Pública y el Gimnasio Municipal, en ese lugar estaban presentes militares, uno de estos y un trabajador del Ayuntamiento que podaba un árbol resultaron lesionados por esquirlas de bomba.
El 2 de octubre del 2025 dos bombas fueron arrojadas con dron a Seguridad Pública.