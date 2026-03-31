$!Policía Municipal de Escuinapa suma tres atentados en este 2026; el último deja cuatro agentes muertos

En un año donde parece que la narco guerra entre grupos antagónicos llegó al municipio de Escuinapa, el subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariego, fue asesinado en un ataque directo a la patrulla en la que circulaba.

Con el comandante murieron además los elementos de la corporación Luis García Morales, Sergio Pérez y Juan Antonio Rosas, esos dos últimos elementos con pocos años de servicio en la institución de seguridad.

Además, resultó herido un elemento de 19 años, que ingresó a Seguridad Pública en diciembre pasado, según confirmaron de manera oficial.

El ataque a los elementos de Seguridad Pública se registró alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando el jefe operativo circulaba por la autopista Mazatlán-Tepic, acompañado de otra patrulla, presuntamente realizaban labores de vigilancia.

Se presume que los elementos fueron emboscados cerca del lugar conocido como Santa Anita, entre la comunidad de San Miguel de la Atarjea y la cabecera municipal; la patrulla donde iban Gutiérrez Mazariego y los otros tres elementos recibió múltiples impactos de bala, hasta salir de la carretera y quedar en un camino vecinal.