Policías de Escuinapa mantienen paro; exigen pago puntual y garantías laborales

ESCUINAPA._ Elementos de Policía y Tránsito Municipal continúan el paro laboral que iniciaron hace tres días en Escuinapa y planean mantenerlo hasta que se garanticen sus salarios y otras prestaciones.

“Nosotros no hemos levantado el paro laboral, ni siquiera sabemos si nos van a pagar esta semana. Ya que veamos, entonces vamos a decidir”, dijo uno de los elementos.

Indicaron que no están saliendo a patrullar ni atendiendo emergencias ya que ellos hoy están en una, ya que no se les garantiza seguridad pero tampoco un sueldo a tiempo para que sus familias tengan el sustento diario o sus alimentos.

“Estamos dolidos con la muerte de los compañeros (policías asesinados) y ahora estar esperando a ver si nos pagan, a ver si nos dan lo de los gastos médicos, y pensar en que nos puede pasar algo”, dijo otro de los agentes.

Los paristas señalaron que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental sostuvo una reunión con el personal que se dio de baja de la corporación, pero a ellos no se les están considerando ni informando qué es lo que se les mejorará en las prestaciones.