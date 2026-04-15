$!Policías de Escuinapa reanudan labores; ya realizan operativos de vigilancia

ESCUINAPA._ La Policía Municipal ya está trabajando de manera normal en sus operativos preventivos, informó el Subdirector de la dependencia José Humberto García Zambrano; 22 de 30 elementos regresaron a laborar, indicó.

“Entramos normal a trabajar con 10 elementos por turno, con tres patrullas en servicio... La labor de vigilancia se hará en conjunto con dos unidades que anden trabajando”, dijo el jefe operativo.

Informó que será así para mayor refuerzo del operativo, el día de hoy miércoles es cuando el personal que había renunciado se reintegró por completo a las actividades con turnos definidos.