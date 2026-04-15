$!Policías de Escuinapa reanudan labores; ya realizan operativos de vigilancia

ESCUINAPA._ La Policía Municipal ya está trabajando de manera normal en sus operativos preventivos, informó el Subdirector de la dependencia José Humberto García Zambrano; 22 de 30 elementos regresaron a laborar, indicó.
“Entramos normal a trabajar con 10 elementos por turno, con tres patrullas en servicio... La labor de vigilancia se hará en conjunto con dos unidades que anden trabajando”, dijo el jefe operativo.
Informó que será así para mayor refuerzo del operativo, el día de hoy miércoles es cuando el personal que había renunciado se reintegró por completo a las actividades con turnos definidos.
Informó que de 30 elementos que habían renunciado, 22 se reincorporaron, 3 están en el tiempo para su jubilación.
Y son 5 los que solicitaron su baja voluntaria, esperan que por lo menos uno de ellos regrese pues está con la intención de solo pedir un permiso temporal sin goce de sueldo, que es un derecho laboral al que tiene acceso cualquier elemento, precisó.
“Cinco quedaron con baja voluntaria, son de los nuevos que tenían 3 o 4 meses”, dijo.
Esos elementos pueden regresar a laborar cuando lo soliciten pues tienen lo que se denomina “baja buena” que es por no tener problemas con la corporación.
“Si vuelven aquí los vamos a recibir”, dijo.
Hasta el momento la situación en tema de seguridad está tranquilo y solo se han atendido llamados de riñas, situaciones que les corresponden pues son temas preventivos, señaló.