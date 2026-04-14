$!Policías de Escuinapa retomarán trabajo hasta que Gobierno cumpla con compromisos

ESCUINAPA._ Será hasta después del mediodía y solo cuando los compromisos empiecen a ser cumplidos que regresarán a trabajar, informaron elementos de la Policía Municipal de Escuinapa.

El paro laboral de los elementos que continuaban activos ya terminó y ya se está patrullando, igual elementos de Tránsito ya están en algunas vialidades pero pocos elementos de los que habían renunciado están en la base de Seguridad Pública.

“Primero que nos cumplan, pocos elementos venimos, la mayoría vendrá después del mediodía, para ver si ya trajeron documentos de grados, de promesas que se hicieron, si se cumplen volvemos”, dijo uno de los elementos.