$!Policías municipales de Escuinapa suman seis días en paro y promesa estatal aún no ha llegado

ESCUINAPA._ El paro de policías y tránsitos de Seguridad Pública de Escuinapa cumple seis días este lunes, sin que se cumplan los compromisos del Gobierno de Sinaloa de la llegada de elementos de la Policía Estatal Preventiva. Pese a que el viernes pasado después de la visita del Secretario de Seguridad Pública del Estado Sinuhé Téllez López , se informó de la llegada de elementos para reforzar la seguridad ante el paro de elementos preventivos, solo llegó un camión blindado y una patrulla.

“Solo han llegado cinco policías estatales, no más, nosotros vamos a seguir en el paro”, dijo uno de los elementos. Una de las solicitudes al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental durante una reunión el viernes fue que pidiera ayuda al Estado, pues con la renuncia de 30 elementos solo quedaron 20 elementos de policía activos. Todos sin garantías de nada al salir a patrullar, expusieron, con un seguro de vida de 150 mil pesos y un servicio médico deficiente, así como con mala atención por parte de algunos médicos en DIF.

“Si nos pagaron el viernes pasado pero queremos que nos garanticen que así será, en enero duramos un mes y una semana sin sueldo, ahora que pasó lo de los compañeros que quedaron ‘41’ (muertos) nos debían esa semana, nos pagaron hasta el 2 de abril, se atienden reportes así sin tener un pago”, dijo otro de los elementos. No saldrán a las calles, aunque en redes sociales se señale que se ha desatado el robo a casa habitación, señalaron, primero el Gobierno Municipal debe garantizar que tendrán lo que solicitan para volver a trabajar.