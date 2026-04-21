Policías y tránsitos de Escuinapa siguen en paro ante falta de cumplimiento

ESCUINAPA._ Agentes de Policía y Tránsito Municipal se mantienen sin salir a patrullar; mientras no se cumplan los ellos se mantendrán en la base de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, señalaron.

“Ya le dieron el documento de grado a siete compañeros pero faltan más, hasta que tengamos todos nos vamos a mover, aunque de ayer a hoy nadie de Presidencia ha venido”, dijo un elemento de Policía.

No se tiene hasta el momento visitas de personal de Presidencia pero sí se han ido llamando a por lo menos siete agentes de policía para entregarle el documento en que se les asigna el grado de ascenso.

“Nosotros cumplimos, ellos no, nada les costaba darnos el documento, la mayoría van a empezar a recibir sueldo hasta enero, la verdad es que no sentimos compromiso, ¿Para qué querían que regresáramos?”, cuestionó un agente.

Según se les informó, hoy martes por la tarde se resolverá la situación, de ser así cada elemento se irá a su jornada laboral, pero mientras eso no ocurra, continuarán en la base sin salir.