Pondrán en marcha jornadas de registro gratuito en Agua Verde y Rosario

EL ROSARIO._ Con la finalidad de acercar servicios y trámites de identidad legal, el Gobierno Municipal de Rosario a través del Sistema DIF Municipal y en coordinación con Registro Civil estatal, llevarán a cabo dos jornadas de registro en la cabecera municipal y en la sindicatura de Agua Verde.

Con estos servicios los vecinos podrán realizar trámites como registro de nacimiento, defunción, matrimonio, CURP, reconocimiento y aclaraciones.

La primera jornada se realizará este sábado 25 de octubre de 8:00 a 14:00 horas en la Escuela Secundaria de Agua Verde; la segunda, para el día domingo 26, en las instalaciones de Cobaes 41, en la cabecera municipal, en el mismo horario.

Esta iniciativa está dirigida especialmente a personas que no cuentan con acta de nacimiento ni CURP, lo que les ha impedido acceder a servicios básicos como educación, salud o programas sociales.

La presidenta de DIF Rosario, Adela del Carmen Aguilar Astorga, precisó que estas acciones obedecen al compromiso del Gobierno del Estado para que niñas, niños, adultos mayores y familias jornaleras puedan ejercer su derecho a una identidad.

Invitó a los habitantes de la comunidad de Agua Verde y poblados cercanos así como a quienes viven en la cabecera municipal, para que aprovechen estos servicios que son completamente gratuitos.