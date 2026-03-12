$!Ponen en marcha campaña contra rabia en perros y gatos en Escuinapa y Rosario

ESCUINAPA._ Personal de Vectores y Zoonosis está aplicando la vacuna antirrábica a perros y gatos, informó el Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria José Francisco Guerrero Galindo. “El personal de Vectores ya tiene brigadas, recorridos programados por todas las comunidades de Rosario y Escuinapa”, dijo. Indicó que son 9 mil dosis de vacunas las que se tienen programadas para aplicarse este año, las tienen en existencia, se han aplicado casi el 50 por ciento.

Es importante vacunarlos, dijo, por el contacto que tienen estos animales con las personas, con niños en casa, se evita riesgo de esta enfermedad por mordedura de perro o gato. En el caso de que los animales que están en la calle, si se vacunan también, pues hay personas que llevan a estos animales callejeros y los llevan a la dependencia buscando que también no sean un riesgo para las demás personas, precisó. El personal está en recorridos por comunidades y por la cabecera municipal, posiblemente falten algunos perros o gatos por vacunar, en el caso de que alguna persona esté interesada puede acudir a la Jurisdicción Sanitaria, se tienen dosis de vacunas para aplicarse a quien lo solicite.