$!Ponen en marcha Campaña de Desarme Voluntario 2026 en Elota

LA CRUZ, Elota._ Con el objetivo de fomentar entornos más seguros y promover la cultura de la paz, autoridades de los tres órdenes de gobierno pusieron en marcha la Campaña de Desarme Voluntario 2026 en el municipio de Elota, bajo el lema “Protege a tu familia, libérate de las armas”.

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como los 20 Ayuntamientos de la entidad, se dijo en un boletín.

Durante el arranque, se informó que las y los ciudadanos que participen podrán recibir hasta 15 mil pesos en efectivo, dependiendo del tipo y características del arma entregada, garantizando en todo momento un proceso anónimo y seguro.

El módulo de recepción estará instalado del 4 al 8 de mayo, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la Plazuela Municipal “Miguel Hidalgo”, donde la población podrá acudir de manera voluntaria a realizar la entrega.

El secretario del Ayuntamiento de Elota, Héctor Hipólito Dorantes Breceda, destacó que esta campaña tiene como prioridad proteger la vida de las familias, especialmente de niñas y niños, quienes podrían estar en mayor riesgo ante la presencia de armas en el hogar.