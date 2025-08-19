Ponen en marcha campaña ‘Mochilas con futuro’ del IMJU Rosario

El ROSARIO._ Con la presencia de funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Rosario, el Instituto Municipal de la Juventud puso en marcha de manera oficial la campaña denominada “Mochilas con futuro”.

El evento se llevó a cabo en la plazuela municipal “Gabriel Leyva”, el cual fue encabezado por Ignacia Maylen Delgado Rendón, Secretaria del Ayuntamiento, en ausencia de la Alcaldesa Claudia Valdez.

”El principal objetivo es llevar un sueño para todos esos niños que no tienen las posibilidades de estudiar dignamente, que les falta un lápiz, un cuaderno, una mochila. Entonces pensemos que es un sueño que vamos a ayudar a cumplir”, expresó María José López Vargas, directora del IMJU.

Tras las palabras de agradecimiento, se indicó que se mantendría la captación de apoyos hasta las 13:00 horas y el resto de la semana se podrán llevar a las instalaciones del instituto en la colonia Calderón en un horario de oficina.

Este apoyo se distribuirá a niños de bajos recursos tanto de la cabecera como de comunidades.