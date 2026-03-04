$!Ponen en marcha Colecta Anual de Cruz Roja en Escuinapa y estrena instalaciones rehabilitadas

ESCUINAPA._ Con la inauguración de instalaciones rehabilitadas de Cruz Roja y el anuncio de la entrega de una nueva ambulancia, Cruz Roja dio inicio en Escuinapa a la Colecta Anual 2026, que tiene como meta recaudar 450 mil pesos. El Delegado de Cruz Roja en Sinaloa, Carlos Bloch Artola, indicó que Cruz Roja está cumpliendo 116 años de servicio en el País y considera que se ha estado trabajando bien, porque es una institución que todos los días crece y se fortalece.





“Cuando asumimos por segunda vez esta responsabilidad, nos enfocamos en tres ejes fundamentales, mejorar la capacitación y el reclutamiento de nuestro personal; segundo es la recuperación y rehabilitación de nuestra infraestructura lo menos que podemos hacer por nuestro personal es tener un lugar digno”, dijo. La Cruz Roja tiene un 80 por ciento de su personal como voluntarios, indicó, pero requieren instalaciones dignas al dar un servicio en tiempo y servicio para mejorar la calidad de vida de las personas. La rehabilitación en el municipio de la infraestructura de Cruz Roja era urgente, por lo que se hizo y el compromiso que hizo hace un año, hoy lo está cumpliendo al entregar estas instalaciones renovadas.







“Y hoy vengo a recuperar la palabra que empeñe y ahí está el edificio remodelado” dijo En su tercer eje de trabajo sabe que es necesaria la renovación del parque vehicular, que no pueden hacerlo al ritmo que se requiere pues una ambulancia tiene un costo de un millón 800 mil pesos, es entonces que tienen que recurrir a actividades como la colecta para ir renovando. “Sin embargo esa fue otra promesa hecha el 11 de marzo del año pasado y hoy vengo también a recuperar la palabra empeñada, viene una nueva ambulancia para Escuinapa, viene en camino”, dijo. Por lo que pide que se sumen a la colecta, pues cada peso se transforma en vidas salvadas y en aliviar el dolor de las personas, este año la Cruz Roja tiene un código QR que además el boteo, pueden tomar la foto con el celular para irse a donar, precisó. El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental agradeció lo que se hace e indicó que la infraestructura dignificada atrae, es algo que mejora no solo en edificio sino en el estado de las personas que están laborando en la institución, lo que permitirá que los jóvenes se capaciten de mejor manera. “Estaremos con un municipio que esté por lo menos ‘cardioprotegido’, que la ambulancia llegue en menos de media hora, hay buena coordinación con el sector salud”, dijo. La presidenta de Cruz Roja Ana Luisa Bautista Gayosso, manifestó que siguen trabajando con el compromiso de seguir salvando vidas, de trabajar con actitud, agradeció además por estas nuevas instalaciones rehabilitadas en infraestructura física y en mobiliario.



