$!Ponen en marcha el programa ‘Patrulleros viales’ en Escuinapa

“Se están integrando a este proyecto 13 jóvenes de la preparatoria Cobaes 42 de Escuinapa, en donde estarán participando durante 5 meses”, dijo.

ESCUINAPA._ La Delegación de Vialidad y Transporte en coordinación con Seguridad Pública y Tránsito Municipal puso en marcha el programa “Patrulleros viales”, donde estudiantes de bachillerato apoyarán en vialidades, informó María Elena Ibarra Rentería, encargada de Programas Preventivos.

Informó que los estudiantes cumplirán de esta manera con su servicio social, con horarios de 7 a 10 de la mañana.

Se ubicaran en zona escolar del primer y segundo cuadro de la ciudad, su función será el apoyo de afluencia vehicular, pendientes del paso peatonal, de verificar cómo circulan las motocicletas.

Es un programa que se retoma y que buscan que además de apoyar, estos estudiantes sepan lo importante de la cultura vial, indicó.