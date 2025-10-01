$!Ponen en marcha el programa ‘Patrulleros viales’ en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Delegación de Vialidad y Transporte en coordinación con Seguridad Pública y Tránsito Municipal puso en marcha el programa “Patrulleros viales”, donde estudiantes de bachillerato apoyarán en vialidades, informó María Elena Ibarra Rentería, encargada de Programas Preventivos.
“Se están integrando a este proyecto 13 jóvenes de la preparatoria Cobaes 42 de Escuinapa, en donde estarán participando durante 5 meses”, dijo.
Informó que los estudiantes cumplirán de esta manera con su servicio social, con horarios de 7 a 10 de la mañana.
Se ubicaran en zona escolar del primer y segundo cuadro de la ciudad, su función será el apoyo de afluencia vehicular, pendientes del paso peatonal, de verificar cómo circulan las motocicletas.
Es un programa que se retoma y que buscan que además de apoyar, estos estudiantes sepan lo importante de la cultura vial, indicó.