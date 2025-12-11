Ponen en marcha en Rosario el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes

EL ROSARIO._ Con un despliegue operativo que involucra un total de 166 elementos de diferentes corporaciones y 23 unidades, autoridades abanderaron el inicio del operativo de fin de año denominado “Guadalupe-Reyes”.

Las acciones preventivas se llevarán a cabo del 11 de diciembre al 7 de enero de 2026, informó José Molina Ruiz, coordinador municipal de Protección Civil, refrendando el compromiso con la ciudadanía.

“De esta manera la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como todos y cada uno de los participantes en dicho plan refrendamos nuestro compromiso de trabajar y velar porque en todo momento dichas festividades transcurran con armonía y seguridad de la ciudadanía rosarense así como de quienes nos visitan”, afirmó.

En el operativo, precisó, participarán elementos de Sedena, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Policía Municipal, Tránsito Municipal, Protección Civil, Vialidad y Transporte, IMSS Bienestar, ISSSTE, Bomberos, Cruz Roja y Sector Salud.

El acto protocolario estuvo encabezado por la Presidenta Municipal, Claudia Liliana Valdez Aguilar, el Director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, titulares de corporaciones de Seguridad, emergencias, Salud y funcionarios municipales.

“Se le pondrá especial énfasis a las zonas de corredores bancarios, centros comerciales, tiendas de conveniencia, y el mercado municipal”, expresó la Alcaldesa.

Valdez Aguilar reiteró la invitación a los elementos que participarán a redoblar esfuerzos y no escatimar en la prevención para que tanto los rosarenses como los visitantes disfruten seguros estas fiestas.

Invitó principalmente a funcionarios y regidores a dar el ejemplo durante estas fiesta de fin de año.

“Yo creo que como Gobierno tenemos un gran compromiso para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, no lo podemos hacer sólos si ellos no nos ayudan por eso es importante difundir los programas, pero sobre todo poner el ejemplo funcionarios, regidores”, argumentó.

Mientras que a la ciudadanía llamó a celebrar sin excesos, a respetar al prójimo y convivir sanamente en familia.