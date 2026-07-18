$!Ponen en marcha instalación y reposición de señalización vial en Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de garantizar un adecuado tránsito peatonal y vehicular, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con el departamento de Obras Públicas municipal, realizó la colocación de señaléticas dentro del primer cuadro de la cabecera municipal.

Estas acciones cumplen con el reglamento de movilidad y se realizan con el propósito de brindar seguridad a peatones como automovilistas, promoviendo el orden y la seguridad para todos, dijo el subdirector de Tránsito Municipal, Jesús Salaiza Rendón.