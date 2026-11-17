ESCUINAPA._ Con el objetivo de pacificar Sinaloa, el Gobierno Federal puso en marcha el programa “Jóvenes que unen al barrio”, otorgando el beneficio a 300 jóvenes. El evento, es un trabajo de los tres niveles de gobierno y Escuinapa es uno de los cuatro municipios del estado donde se pone en marcha el programa, que ya se realiza en Culiacán, Mazatlán, Navolato y ahora Escuinapa, se informó. El director de Prevención del Delito de la Secretaria de Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Enrique García Quintero indicó que inicialmente el programa estaría dirigido a 100 jóvenes, pero ante la demanda de jóvenes que deseaban participar, se determinó que se apoyará a 300 jóvenes.







“Que es el programa Jóvenes que unen al barrio vamos a pacificar Sinaloa, sé que atravesamos momentos complicados pero siempre podemos trabajar de la mano con los jóvenes”, dijo. El funcionario indicó que como Gobierno confían en los jóvenes, por ello ya se pagó un mes del programa y, de esa manera, tuvieron este evento y se les estará pagando el resto del año. Los jóvenes estarán realizando labores comunitarias como pintar murales, practiquen deportes y apoyar al sector educativo, con el objetivo de recuperar el tejido social, esperando recuperar la paz para el municipio.



