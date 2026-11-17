ESCUINAPA._ Con el objetivo de pacificar Sinaloa, el Gobierno Federal puso en marcha el programa “Jóvenes que unen al barrio”, otorgando el beneficio a 300 jóvenes.
El evento, es un trabajo de los tres niveles de gobierno y Escuinapa es uno de los cuatro municipios del estado donde se pone en marcha el programa, que ya se realiza en Culiacán, Mazatlán, Navolato y ahora Escuinapa, se informó.
El director de Prevención del Delito de la Secretaria de Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Enrique García Quintero indicó que inicialmente el programa estaría dirigido a 100 jóvenes, pero ante la demanda de jóvenes que deseaban participar, se determinó que se apoyará a 300 jóvenes.
“Que es el programa Jóvenes que unen al barrio vamos a pacificar Sinaloa, sé que atravesamos momentos complicados pero siempre podemos trabajar de la mano con los jóvenes”, dijo.
El funcionario indicó que como Gobierno confían en los jóvenes, por ello ya se pagó un mes del programa y, de esa manera, tuvieron este evento y se les estará pagando el resto del año.
Los jóvenes estarán realizando labores comunitarias como pintar murales, practiquen deportes y apoyar al sector educativo, con el objetivo de recuperar el tejido social, esperando recuperar la paz para el municipio.
“Nos demuestran que la juventud es una verdadera prioridad, invertir en los jóvenes no solo transforma nuestro presente, nos da herramientas para salir adelante... estos dos últimos años no han sido fácil, han sido complicado tanto en lo social como en lo económico”, dijo María Fernanda Guzmán, una de las jóvenes beneficiadas.
La titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Beatriz Adriana Olivares Pinal indicó que este programa genera oportunidad para que los jóvenes realicen labores en favor de su comunidad, que sus acciones unan y prevengan el delito.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que el programa llega en un momento clave, debido a la situación de inseguridad que han tenido durante estos últimos dos años y que es un tema que no pueden evadir.
“Escuinapa tiene dos años en gravísimos problemas, no podemos negar una realidad, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, lo que harán ustedes es trabajo, no es una beca, van a trabajar en su comunidad y va a pacificar a la comunidad, es el propósito de Jóvenes unen al barrio”, dijo el Alcalde.
La juventud merece todo el apoyo de las tres instancias de gobierno y es lo que están haciendo, manifestó.