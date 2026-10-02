Ponen en marcha licitación para preparar área de hemodiálisis en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Secretaria de Salud de Sinaloa inició con la licitación pública para la mejora del sistema hidrosanitario del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa en lo que será el área de hemodiálisis.

La dependencia estatal ha estado publicando en redes sociales lo correspondiente a lo que es la licitación, durante dos días de esta semana, sin definir aún la empresa que estará a cargo de los trabajos y el tiempo en que iniciaran los trabajos.

Hace un año en visita al Municipio, el coordinador estatal del IMSS Bienestar Julio Cesar Quintero Ledezma informó que en enero de 2026 iniciarían los trabajos de esta área para que las personas no continuarán yéndose hasta Mazatlán a recibir sus tratamientos.

Sin embargo, es ahora que se está concretando aunque aún no se tienen médicos especialistas en nefrología, que es una regla básica para instalar está área.

El año pasado habían llegado dos nefrólogas cubanas al hospital pero una enfermó y regresó a su país, otra más fue enviada a laborar al norte del Estado.

“Sí tenían muchos pacientes y se tenía un mejor control de los enfermos pero ya no tenemos nefrólogos, no sabemos si van a mandar ahora que ya anunciaron el área de hemodiálisis, que por años se ha pedido”, dijo un trabajador del Hospital IMSS Bienestar

El área de hemodiálisis estará en lo que es la zona para médicos residentes; el director del Hospital IMSS Bienestar Daniel Uribe Peraza informó que hasta el momento no cuentan con información sobre el recurso que se ejecutará y a partir de cuándo.