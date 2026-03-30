$!Ponen en marcha operativo por Semana Santa en Escuinapa sin presencia de corporaciones federales

ESCUINAPA. _ Sin la presencia de corporaciones federales dio inicio el operativo de Semana Santa, en la que participarán 150 elementos de corporaciones de seguridad y auxilio. El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental anunció que durante este periodo se hará uso del alcoholímetro para prevenir accidentes viales y garantizar la seguridad de todos desde este 30 de marzo al 10 de abril. “En esta mesa somos responsables para que en este periodo vacacional transite en paz y calma gloriosa que es lo que todos queremos... Es oportuno mencionar que, si se va a aplicar el alcoholímetro porque tenemos una clara vinculación entre exceso de consumo de bebidas alcohólicas y accidentes viales”, dijo.

Indicó que el objetivo del operativo que se echó a andar es que sea saldo blanco, que la convivencia puede ser ruidosa pero que lo que se procurará es que todos estén sanos y salvos, es el exhorto a la sociedad escuinapense y a quienes los visiten, de que se tenga el mejor comportamiento posible. La presencia mayor de visitantes será de miércoles a domingo, consideró, lo que esperan es que todo transcurra con tranquilidad durante esta semana y que el desarrollo de la festividad sea de la mejor manera posible. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Rosario Guadalupe García Camacho informó que se tendrán 150 elementos laborando entre seguridad y corporaciones de auxilio, habrá 21 vehículos, cinco motopatrullas, dos carros cisterna y dos ambulancias que estarán dando la atención a la población.

En el tema de Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Sedena que no estuvieron presentes en el lugar, se mantiene el estado de fuerza de personas y vehículos en reserva. Al dar el banderazo del operativo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que hay una constante comunicación con autoridades federales y ellos mantendrán los recorridos de seguridad, pero este operativo iniciado es más responsabilidad del Municipio y del Estado. “Queremos tener proximidad social con todos los escuinapenses, no nos gusta anunciar lo de los alcoholímetros, pero es necesario, en cuanto a las fuerzas federales ellos están inmersos en tareas que van sobre delincuencia de alto impacto, que no es el caso del operativo de Semana Santa”, dijo. El apoyo se les dará, la afluencia que se espera es de 40 mil visitantes, pero espera que sean más, manifestó, pues es el tiempo en que vienen escuinapenses que viven fuera.