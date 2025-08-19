Ponen en marcha programa ‘Ponte al corriente’ para vehículos deudores, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Aunque no se tiene un número cuantificado de vehículos que no están al corriente en pagos, el Gobierno del Estado puso en marcha el programa “Ponte al corriente”.
Con ello se busca que los propietarios de vehículos de modelos 2015 hacía atrás con un pago de 6 mil pesos, puedan dejar de ser morosos de este impuesto, informó el Recaudador de Rentas, Iván Estrada Díaz.
“Ayer(lunes 18) empezó el programa y terminará el 18 de septiembre, programa consiste en que los carros 2015 hacía atrás que tengan adeudos de más de 2 años, tendrán beneficios de pagar solo dos años”, dijo.
A lo largo del año se tienen diversas campañas de pago, pero esta es la primera que da estos beneficios, indicó, por lo que considera que se debe aprovechar.
“Desconozco cuantos vehículos(no están al corriente) pero sí son bastantes”, dijo.
De los modelos que entran como parte de la campaña, puede haber adeudos desde 40 mil pesos con todo y canje de placas, hasta 8 mil pesos.
En la campaña, con el mismo monto del pago de 6 mil pesos, si el carro requiere canje de placas también se les hace, precisó.
En estos dos primeros días no se ha tenido muchas personas acudiendo a la dependencia, por lo que llamo a aprovechar la oportunidad de estos descuentos.