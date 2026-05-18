Por adeudos de Jumapae, ya basta de que Ayuntamiento de Escuinapa administre excusas, señala regidor del PAN

ESCUINAPA._ Basta de administrar excusas, señaló el regidor del PAN, Eleazar Pacheco Polanco, en relación a los adeudos de Jumapae y los problemas financieros del Ayuntamiento.

“Hacemos un llamado al Presidente Municipal, no solamente no es solo administrar los recursos, y ya basta de que él esté administrando las excusas a tantos problemas que tiene el Ayuntamiento y Jumapae”, dijo el regidor.

Pacheco Polanco indicó que tiene que atender con seriedad la crisis que vive la Jumapae, que opera con números rojos, con sentencias laborales en contra, en donde regidores del PT, Morena y PRI votaron en contra de apoyar en lo financiero y ahora se tiene un problema que urge que atienda como presidente del consejo de la paramunicipal.

Al parecer hay agua pero se desconoce como es que se reactivo el servicio, si se abonó o se negoció con ellos, no existe transparencia en ese tema, dijo Pacheco Polanco.

“Resulta preocupante la falta de transparencia en esta situación, sabemos los números de problemas económicos que tenemos en la Jumapae pero no sabemos como tal cuánto abonan, cuánto está ingresando en la Jumapae para ver si le pueden hacer frente a esta situación, solo exponen cuando hay una deuda grande”, dijo.

El edil que en el tema del Ayuntamiento, desde inicio de este año se redujeron las participaciones y con ello se han afectado los pagos de nómina y aunque se anunció una reingeniería esta no se da, pues ante un despido, hay una contratación.

“Desgraciadamente su pretexto que la nóminas está inflada, que el recurso no alcanza, que se deben a proveedores, se debe nómina en la actualidad incluyendo a regidores, pues se están despidiendo gente pero supliéndola con nueva, no es una realidad de correr gente pero ni siquiera los liquidan, eso no es ahorrar ni oxigenar nada”, dijo.

Indicó que no hay liquidaciones a quienes despiden, en cuanto a las nóminas, se ha dicho que están excedidas en pagos, que las participaciones que llegan es prácticamente para ello.