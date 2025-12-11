$!Por caminos y costa vigilarán Escuinapa en el operativo Guadalupe-Reyes

ESCUINAPA._ Por caminos y costa se estará trabajando en la seguridad de las personas que estén en el municipio, informó el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Abel Rosario López Domínguez.

informó que serán 139 elementos los que participaran en el operativo que inicia este 11 de diciembre y culmina el 7 de enero.

“Damos a conocer el plan operativo Guadalupe -Reyes, el cual tiene como finalidad preservar el orden y la paz social con la participación de 139 elementos de los tres niveles de Gobierno”, dijo el jefe policiaco.

Iniciará este jueves con la seguridad de la festividad de la Virgen de Guadalupe, que registra gran participación de fieles en diversos puntos de la ciudad, hasta el Día de Reyes.

Se reforzará la seguridad en los tramos carreteros y en las iglesias a donde acuden feligreses y en la zona comercial.