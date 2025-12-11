$!Por caminos y costa vigilarán Escuinapa en el operativo Guadalupe-Reyes

ESCUINAPA._ Por caminos y costa se estará trabajando en la seguridad de las personas que estén en el municipio, informó el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Abel Rosario López Domínguez.
informó que serán 139 elementos los que participaran en el operativo que inicia este 11 de diciembre y culmina el 7 de enero.
“Damos a conocer el plan operativo Guadalupe -Reyes, el cual tiene como finalidad preservar el orden y la paz social con la participación de 139 elementos de los tres niveles de Gobierno”, dijo el jefe policiaco.
Iniciará este jueves con la seguridad de la festividad de la Virgen de Guadalupe, que registra gran participación de fieles en diversos puntos de la ciudad, hasta el Día de Reyes.
Se reforzará la seguridad en los tramos carreteros y en las iglesias a donde acuden feligreses y en la zona comercial.
El 31 de diciembre se harán recorridos por toda la ciudad y para que el operativo sea exitoso exhortan a los ciudadanos a ser conscientes y evitar el uso de armas de fuego y no realizar el uso de estas en las celebraciones.
El plan operativo es un esfuerzo conjunto de los tres niveles de Gobierno, señalaron.
Si existe la participación de todos se puede pensar en que se tendrá éxito en lograr un saldo blanco, manifestó.
La Capitan de Puerto Silvia Flores informó que el operativo de vigilancia en las costas estará a partir del 19 de diciembre y concluirá el 9 de enero.
“Vamos a estar haciendo los recorridos en lo que son las playas, igual haremos coordinación con alguien que lo pida”, dijo
El banderazo del operativo fue dado a las afueras del Palacio Municipal.