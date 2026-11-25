ESCUINAPA._ La Universidad Tecnológica de Escuinapa anunció clases en línea ante la detección de casos de influenza.

“En virtud de la reciente identificación de algunos casos de influenza en nuestra comunidad estudiantil, con fines de prevención se ha determinado suspender las clases presenciales por los días 26 y 27 de noviembre”, se informó a través de un comunicado en redes sociales.

El hecho fue confirmado por autoridades de la institución, señalando que las clases serían en línea.