ESCUINAPA._ La Universidad Tecnológica de Escuinapa anunció clases en línea ante la detección de casos de influenza.
“En virtud de la reciente identificación de algunos casos de influenza en nuestra comunidad estudiantil, con fines de prevención se ha determinado suspender las clases presenciales por los días 26 y 27 de noviembre”, se informó a través de un comunicado en redes sociales.
El hecho fue confirmado por autoridades de la institución, señalando que las clases serían en línea.
Exhortando además a estudiantes y personal de la institución a estar atentos de las disposiciones que se determinen en los próximos días.
El director del Hospital IMSS Bienestar, Jesús Daniel Uribe Peraza informó que había entre 4 y 5 casos confirmados de influenza hace dos semanas pero estaban en espera de otros casos que podrían confirmarse.