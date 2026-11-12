$!Por crisis de violencia, prohíben en Escuinapa venta y detonación de pirotecnia

ESCUINAPA._ Por prevención y por la situación de seguridad, a partir del miércoles por la noche quedó establecida la prohibición de detonaciones de cuetes en Escuinapa, como una medida para aplicar sin excepción, informó el coordinador operativo de Protección Civil, Érik Quintanilla Morales.

Informó que la decisión se basó en las quejas que se tuvieron el fin de semana porque en diversos salones de fiestas se tuvieron detonaciones por cuetes, lo que generó alerta también a corporaciones federales, señaló.

"Es una prohibición total, no sé tendrá excepciones, esto incluye la venta, transporte y la quema de cualquier tipo de explosivos, cuetes, aplica en espacios públicos como privados", dijo el funcionario.

Es una decisión que incluye lo relacionado a eventos religiosos y se considero el emitir el comunicado a partir de estos días, para que se considere ante las festividades que vendrán, indicó.

Es una decidió, reitero, pues el fin de semana pasado al hacer recorridos de supervisión se logró observar que en diversos salones de fiestas se tenía bastante pirotecnia, la cual se estuvo detonando durante la noche del sábado y madrugada del domingo.