$!Por crisis de violencia, prohíben en Escuinapa venta y detonación de pirotecnia

ESCUINAPA._ Por prevención y por la situación de seguridad, a partir del miércoles por la noche quedó establecida la prohibición de detonaciones de cuetes en Escuinapa, como una medida para aplicar sin excepción, informó el coordinador operativo de Protección Civil, Érik Quintanilla Morales.
Informó que la decisión se basó en las quejas que se tuvieron el fin de semana porque en diversos salones de fiestas se tuvieron detonaciones por cuetes, lo que generó alerta también a corporaciones federales, señaló.
"Es una prohibición total, no sé tendrá excepciones, esto incluye la venta, transporte y la quema de cualquier tipo de explosivos, cuetes, aplica en espacios públicos como privados", dijo el funcionario.
Es una decisión que incluye lo relacionado a eventos religiosos y se considero el emitir el comunicado a partir de estos días, para que se considere ante las festividades que vendrán, indicó.
Es una decidió, reitero, pues el fin de semana pasado al hacer recorridos de supervisión se logró observar que en diversos salones de fiestas se tenía bastante pirotecnia, la cual se estuvo detonando durante la noche del sábado y madrugada del domingo.
"Hubo una molestia generalizada de parte de las personas, de Gobierno federal, estatal y municipal, pues las condiciones que actualmente vivimos en Escuinapa no están como para que la gente esté en las fiestas quemando pirotecnia", dijo
El decidir prohibir la compra y uso de pirotecnia fue una decisión consensuada entre las diversas autoridades, ya que esto también es un tema preventivo.
En ocasiones quienes manipulan la pirotecnia en fiestas privadas o eventos religiosos no tienen la pericia para ello y eso puede generar un accidente, además de no contar con material de primeros auxilios o extintores para apagar un incendio en caso de que se salga de control.
" A veces tenemos disgustos de las personas pero la medida se aplica para todos... Es un tema de prevención y de seguridad", dijo
Señaló que está medida también ayuda a familias dónde hay adultos mayores, niños con condición del espectro autista y mascotas.