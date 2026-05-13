$!Por desabasto del agua, convocan a manifestación en Escuinapa y solo acuden dos adultos mayores

El adulto mayor reclamó que hay servidores públicos municipales que no realizan sus funciones como debe ser, al gerente de Agua Potable, Santos de Jesús, lo acusó de acudir solo de 8 a 9 de la mañana.

“Llegué a las 4:45, ojalá y lleguen... vengo a la manifestación porque el Víctor así como me lo dijo él, que viniera si tenía problema lo del agua potable, que viniera y lo manifestará”, dijo Manuel Estrada Hernández “el pimpollo” un plomero que trabajo por años para la Junta de Agua cuando era Federal, indica.

ESCUINAPA._ A reclamar por el agua, pero también por como funciona la administración pública, acudieron dos ciudadanos a la plazuela Ramón Corona. En redes sociales circuló una llamado a manifestarse por la falta de agua, a las 17:00 horas de este miércoles, pero solo llegaron dos adultos mayores.

“Es psicólogo, trabaja en la Angela Peralta, Antonio Rosales y Natividad Toledo, así como a el tiene a Guadalupe González León que trabaja en la SEPyC, en dos partes y aquí en el municipio en lo de las escuelas, ese tampoco debe estar ahí, el de Turismo que se vaya a trabajar a la Utesc, allá raya y raya acá, al pizzero que se vaya a vender pizzas”, dijo.

Acudió para gritarle, además, que corran a los que tienen doble sueldo, a los que no trabajan nada más para el Municipio, porque en todas las campañas en las que acompaño al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, siempre le pidió que cuando estuviera en el poder, le gritará lo que no está bien y por ello acudió a ese llamado que se hizo en redes sociales, manifestó.

“Vengo, porque no tengo nada de agua, soy de la Villa Galaxia y también porque soy jubilado, había dicho que no nos iba a fallar y nos falla la quincena”, dijo Domingo Ruiz Medina.

Lo que correspondía a su liquidación por años de servicio, después de la jubilación tampoco se le ha dado, solo dos pagos, por eso también decidió unirse a los reclamos, pero solo llegó otra persona, señaló.