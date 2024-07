ESCUINAPA._ La Jumapae está en riesgo de suspensión del servicio de energía eléctrica al acueducto Baluarte-Escuinapa por una deuda de 1 millón 96 mil pesos que no se ha podido liquidar, informó la gerente de la paramunicipal, Jazmín Ramos García.

“Sí hemos estado abonando, para ser honestos estos meses han sido bajos en recaudación...tenemos problemas para cubrir pago a CFE, pero no hemos dejado de abonar ¿hay riesgo de corte? Sí hay”, dijo la funcionaria.

La Comisión Federal de Electricidad quiere el pago total de la deuda, pero no han podido hacerlo, desde hace meses lo que hacen es abonar y considera que debe haber tolerancia pues la intención es pagar, pero no tienen liquidez para hacerlo.

Indicó que CFE Sinaloa factura más de medio millón o 600 mil pesos por mes a la Jumapae por el acueducto, pero también se carga a cuenta de la dependencia los sistemas que funcionan en comunidades del sur, hasta Palmillas, Copales y La Concha el cobro lo hace Nayarit.

Ante esa deuda, lo que hacen es ir apartando de la captación diaria un recurso para abonar a CFE, si entran 20 mil se depositan 12 mil a la paraestatal y el resto se deja para abonar a los salarios de los empleados.

“No hay mucha captación, cuando bien nos va son 25 o 30 mil pesos los que entran, si contamos cinco días, lo que entra es insuficiente, el poquito abono que damos a CFE ni cosquillas le hacen, pero no hemos dejado de abonar ‘quien abona, pagar quiere’, no hemos podido pagar todo”, dijo.

Del ingreso diario, indicó, se aparta para CFE para salarios, pero se tienen otros gastos como son papelería, medicamentos, combustible, herramientas o material para atender otras situaciones del servicio.

No es que no quieran pagar, no tienen liquidez para hacerlo, manifestó, intentan exhortar como pueden al usuario a que pase y pague, pero algunos que se les limita el servicio de agua para hacerlos que paguen, simplemente se reconectan y siguen con la deuda.

“CFE quiere todo el pago, nosotros pedimos nada más que nos dejen seguir abonando, para poder pagar, porque no tenemos todo el dinero”, señaló.

Ramos García dijo que la deuda no ha crecido debido a que desde que entró a dirigir la dependencia ha intentado desahogar las deudas con abonos, como es el caso de la CFE, solo esperan tolerancia.