$!Por explosivo, continúa malecón de Escuinapa cerrado a la circulación

ESCUINAPA._ Hasta después del mediodía de este miércoles, parte del malecón continúa cerrado a la circulación, en espera de que se desactivará un artefacto explosivo.

“Se está esperando personal especializado”, dijo un elemento de seguridad que estaba en el sitio.

De acuerdo a los vecinos, no se les había informado que evacuarán el sitio, por lo que permanecían en el lugar.