$!Por explosivo, continúa malecón de Escuinapa cerrado a la circulación

ESCUINAPA._ Hasta después del mediodía de este miércoles, parte del malecón continúa cerrado a la circulación, en espera de que se desactivará un artefacto explosivo.
“Se está esperando personal especializado”, dijo un elemento de seguridad que estaba en el sitio.
De acuerdo a los vecinos, no se les había informado que evacuarán el sitio, por lo que permanecían en el lugar.
“Nosotros amanecimos con las calles acordonadas, ya teníamos miedo, por los helicóptero y las bombas del martes en la noche”, dijo uno de los vecinos.
Desde el domingo, los vecinos de la ciudad han estado con zozobra ante el estallido de artefactos explosivos en la zona Centro, así como presuntos enfrentamientos en colonias como Roblito.
Sumándose un presunto ataque a la Guardia Nacional, dejando un elemento militar herido, que fue trasladado a Mazatlán vía aérea.