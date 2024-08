“Ya no tenemos nada de agua, batallamos para que nos prestaran camioneta, pero es que le llamamos a uno del agua (de venta) y nadie nos atendía, teníamos todo el día pidiendo, que está saturado, no contestan, que el pozo está seco”, dijo la señora Angelina López.

Aunque esto signifique llegar de una jornada de trabajo que se vive bajo el sol a buscar a quien preste una camioneta con tinaco para tener el agua que en cinco u ocho días no se ha tenido.

Su esposo Marco Toledo salió de trabajar y tuvo que irse a buscar cómo llevar, esta vez, no solo el sustento a casa, sino el agua que se estaba requiriendo para las necesidades básicas.

El acarreo tuvo que hacerse desde la calle, al no contar con manguera, todos los integrantes de la familia tuvieron que apoyar con bandejas, baldes, cubetas, de manera que se pudiera llenar la pila que tienen.

“Los que venden agua vienen bien equipados, a mi me prestaron todo, no lo compré (el tinaco), agua ya no tenemos, así que a puro acarreo para tener en la casa”, dijo Marco Toledo.

No cuentan con muchos objetos para guardar agua, en esa zona el agua regularmente se tiene sin problema, tres días a la semana, pero para ellos ya son ocho días sin agua, indicaron.