Por falta de condiciones suspenden incursión para remover cuerpos carbonizados en Matatán, Rosario

ROSARIO._ A pesar de que un grupo de autoridades se disponían para incursionar a Matatán para remover cinco cuerpos encontrados carbonizados, se informó que por falta de condiciones se pospuso.

Esto luego de que el colectivo de búsqueda “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” realizó el hallazgo en un predio ubicado paralelamente a la carretera estatal Matatán-La Rastra, el pasado martes 9 de junio, pero al registrarse explosivos se postergaron los trabajos.

Fue alrededor de las 10:30 horas de este jueves que el grupo encabezado por la Policía de Investigación, Policía Municipal y de la Dirección General de Investigación Pericial se iban a trasladar al lugar.

Pero trascendió que la acción solo se llevaría a cabo después de que personal especializado de la Sedena despejara el área de explosivos.

No obstante, momentos más tarde se dio a conocer que al no haber condiciones de seguridad se acudiría hasta este viernes 12 de junio, donde se sumarán elementos de Ejercito Mexicano, Marina, además de el colectivo de búsqueda.