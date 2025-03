$!Por falta de luz, se manifiestan padres y alumnos de secundaria en La Concha, Escuinapa

LA CONCHA, Escuinapa._ Padres de familia de la Secundaria Severiano Moreno advirtieron que cerrarán la institución ante la falta de atención para resolver problemas de energía.

“Son 10 años en que no se tiene luz, hemos dicho una y otra vez del problema y no se resuelve nada, estamos enfadados y ya viene el calor, no podemos tener a los muchachos así”, dijo una de las madres de familia.

Señalaron que decidieron hacer una manifestación pacífica buscando que las autoridades pongan atención, pero de no tener respuestas este lunes cerrarán la institución.