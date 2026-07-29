El Sur
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Protesta

Por falta de salarios, realizan paro de labores elementos de Seguridad Pública en Escuinapa

Trabajadores insistieron en que había un compromiso de pago luego de la salida masiva de otros elementos
Carolina Tiznado |
29/07/2026 19:37
29/07/2026 19:37

ESCUINAPA._ Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pararon labores ante la falta del pago de salarios; el compromiso después de la salida masiva es que no habría falta de salario, señalaron.

“Prometieron en la junta que nos quedáramos (cuando renunciaron) que no iba a fallar la paga y nos están fallando ¿Dónde está el compromiso? Ya van a ser dos semanas”, dijo uno de los elementos

Los elementos manifestaron que están en un trabajo donde no solo arriesgan su vida, sino también no pueden llevar el sustento a casa, para sus familias porque hay retraso en los salarios.

“Según iban a esperar el recurso el día de ayer (28 de julio) para depositar hoy y nada... eso nos dijeron la semana pasada, que más tardar el miércoles”, dijo otro elemento.

Debido a que no hay claridad sobre cuando van a pagarles es que decidieron parar labores a partir del turno que entró a las 18:00 horas, pues no quieren quedarse sin sueldo un mes, así como a principios de año.

$!Por falta de salarios, realizan paro de labores elementos de Seguridad Pública en Escuinapa

Los trabajadores no se explican la falta del pago por parte del Fortamun, si es un recurso para personal de Seguridad Pública, y como cualquier persona, necesitan su salario a tiempo.

“Aparte la situación de riesgo y estar sin paga, se había acordado que ya no iba a fallar el sueldo”, dijo otro elemento.

Después de la renuncia masiva de elementos, prácticamente ya regresaron todos a continuar su labor, pero lo que esperan es que les cumplan con los pagos.

Manifestaron el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental está al tanto de este tema, pues se acercaron a él este miércoles por la mañana y al parecer solo les respondió que “pidieran fiado”.

“Le preguntaron cuando iban a depositar y la contestación fue que pidiéramos fiado... A nosotros no nos esperan las drogas, además es un compromiso, el día que fallecieron los compañeros dijeron que la quincena no iba a fallar. ¿Dónde queda su palabra?”, señalaron.

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