$!Por falta de salarios, realizan paro de labores elementos de SPyTM en Escuinapa

ESCUINAPA._ Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pararon labores ante la falta del pago de salarios; el compromiso después de la salida masiva es que no habría falta de salario, señalaron.
“Prometieron en la junta que nos quedáramos (cuando renunciaron) que no iba a fallar la paga y nos están fallando ¿Dónde está el compromiso? Ya van a ser dos semanas”, dijo uno de los elementos
Los elementos manifestaron que están en un trabajo donde no solo arriesgan su vida, sino también no pueden llevar el sustento a casa, para sus familias porque hay retraso en los salarios.
“Según iban a esperar el recurso el día de ayer (28 de julio) para depositar hoy y nada... eso nos dijeron la semana pasada, que más tardar el miércoles”, dijo otro elemento.
Debido a que no hay claridad sobre cuando van a pagarles es que decidieron parar labores a partir del turno que entró a las 18:00 horas, pues no quieren quedarse sin sueldo un mes, así como a principios de año.
Los trabajadores no se explican la falta del pago por parte del Fortamun, si es un recurso para personal de Seguridad Pública, y como cualquier persona, necesitan su salario a tiempo.
“Aparte la situación de riesgo y estar sin paga, se había acordado que ya no iba a fallar el sueldo”, dijo otro elemento.
Después de la renuncia masiva de elementos, prácticamente ya regresaron todos a continuar su labor, pero lo que esperan es que les cumplan con los pagos.
Manifestaron el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental está al tanto de este tema, pues se acercaron a él este miércoles por la mañana y al parecer solo les respondió que “pidieran fiado”.
“Le preguntaron cuando iban a depositar y la contestación fue que pidiéramos fiado... A nosotros no nos esperan las drogas, además es un compromiso, el día que fallecieron los compañeros dijeron que la quincena no iba a fallar. ¿Dónde queda su palabra?”, señalaron.