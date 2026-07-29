$!Por falta de salarios, realizan paro de labores elementos de SPyTM en Escuinapa

ESCUINAPA._ Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pararon labores ante la falta del pago de salarios; el compromiso después de la salida masiva es que no habría falta de salario, señalaron.

“Prometieron en la junta que nos quedáramos (cuando renunciaron) que no iba a fallar la paga y nos están fallando ¿Dónde está el compromiso? Ya van a ser dos semanas”, dijo uno de los elementos

Los elementos manifestaron que están en un trabajo donde no solo arriesgan su vida, sino también no pueden llevar el sustento a casa, para sus familias porque hay retraso en los salarios.

“Según iban a esperar el recurso el día de ayer (28 de julio) para depositar hoy y nada... eso nos dijeron la semana pasada, que más tardar el miércoles”, dijo otro elemento.

Debido a que no hay claridad sobre cuando van a pagarles es que decidieron parar labores a partir del turno que entró a las 18:00 horas, pues no quieren quedarse sin sueldo un mes, así como a principios de año.