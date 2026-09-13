El Sur
|
Incidente

Por fuertes vientos, se quiebra poste de empresa telefónica en Rosario

El hecho ocurrió sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura del Club de Leones local
Hugo Gómez |
13/09/2026 20:45
13/09/2026 20:45

EL ROSARIO._ Fuertes vientos que precedieron a una lluvia ligera, ocasionaron el quiebre y la caída de un poste de servicio telefónico en una avenida de la cabecera municipal.

Fue alrededor de las 19:00 horas que se reportó el percance a Seguridad Pública, atendiendo el reporte personal de Protección Civil.

  • $!Por fuertes vientos, se quiebra poste de empresa telefónica en Rosario
  • $!Por fuertes vientos, se quiebra poste de empresa telefónica en Rosario

El hecho ocurrió sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura del Club de Leones local.

Tras el reporte acudieron elementos de Protección Civil para poner una cinta de seguridad y evitar el tránsito peatonal para evitar algún accidente a la espera de que la empresa le dé el debido trámite.

#Incidentes
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube