$!Por fuertes vientos, se quiebra poste de empresa telefónica en Rosario

EL ROSARIO._ Fuertes vientos que precedieron a una lluvia ligera, ocasionaron el quiebre y la caída de un poste de servicio telefónico en una avenida de la cabecera municipal.
Fue alrededor de las 19:00 horas que se reportó el percance a Seguridad Pública, atendiendo el reporte personal de Protección Civil.
El hecho ocurrió sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura del Club de Leones local.
Tras el reporte acudieron elementos de Protección Civil para poner una cinta de seguridad y evitar el tránsito peatonal para evitar algún accidente a la espera de que la empresa le dé el debido trámite.