$!Por fuertes vientos, se quiebra poste de empresa telefónica en Rosario

EL ROSARIO._ Fuertes vientos que precedieron a una lluvia ligera, ocasionaron el quiebre y la caída de un poste de servicio telefónico en una avenida de la cabecera municipal.

Fue alrededor de las 19:00 horas que se reportó el percance a Seguridad Pública, atendiendo el reporte personal de Protección Civil.