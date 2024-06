La sesión se pospuso ante la ausencia de los Regidores José Santos Bastidas, Lucero Ovalle Lerma, Jesús Cristina Arroyo Rodríguez, Zulema Velarde Guerra, Celida Ovalle Orozco, José Manuel Osako Osuna, Virgilio Sánchez Sarmiento.

“En esta ocasión no existe quorum legal, no hay condiciones para que se lleve acabo el Cabildo y solicito a la Secretaria que reagende la sesión y a los regidores que no se presentaron justifiquen en un plazo más tardar de seis días para su inasistencia y no se les descuente el día, es cuanto”, expuso el Alcalde Jesús Eloy Manjarrez Mancillas.

Ante esto la edil Annshaira Aguilar García, solicitó hacer el uso de la palabra para señalar que contaba con una licencia temporal que terminó el 2 de junio y no se ha reinstalado por omisiones.

“Tenía una fecha de inicio y una fecha de término por lo cual mi reincorporación a la regiduría, a mis actividades es a partir del 3 (de junio), las cuales he cumplido de manera puntual y hacer un llamado a la Secretaría del Ayuntamiento a las omisiones que en esta caso se han hecho”, aseveró.

Indicó que ademas a pesar de que se convocó a sesión extraordinaria el 5 de junio para reinstalar al Regidor Virgilio Sánchez Sarmiento, no se les convocó a ella y al Síndico Procurador.

“Yo en esta parte sí considero que se están violentando mis derechos políticos en razón de género hacia mi persona por la exclusión y las omisiones que han hecho en este H. Ayuntamiento”, argumentó.

Por su parte el Síndico Procurador Armando Rodríguez, dijo desconocer el motivo de la ausencia, además de que el había manifestado se reincorporara a sus labores desde el día 30 de mayo pero no se le atendió.