Por inseguridad, caen ventas hasta un 60% en comercios de Escuinapa

ESCUINAPA._ La falta de empleo de los empaques y el tema de seguridad ha generado que las ventas caigan hasta un 60 por ciento, señalaron comerciantes.

“Un treinta por ciento nada más (de ventas), del 100 al 30, no hay negocio, tenemos meses, desde principios de año, esperábamos diciembre que nos fuera bien pues nada, esperábamos estos meses y nada, no hayamos que hacer, la mercancía se echa a perder”, dijo Pablo Carreño.

En el caso de la mercancía, los comerciantes indicaron que a veces tienen que dejar de comprarle, pues en su caso son perecederos, no pueden tenerlo mucho tiempo pues por el calor también se afecta.

El problema es general en las ventas, por lo que en caso de que haya apoyos de gobierno, piden que se les beneficie a todo, pues la afectación es general y no hay ventas. Además indicaron que apenas subsisten, al comercio fijo y semifijos, señalaron.

“Nos ha afectado bastante, todos los años que trabajan los empaques se ve luego, luego, la economía del pueblo, mucha gente viene a comprar y ahorita nada”, dijo Rivadier Silva.

Sin empaques de mango, el problema se agudiza, pues no llegan jornaleros de fuera, no hay consumo, ellos son los que compran para ir llevando cosas a sus comunidades, hoy esas personas no vinieron por falta de empleo y eso afecta al comercio.

“Ha caído mucho (la venta) a la mitad, eso y la inseguridad, tenemos que cerrar 6 y media o 7 porque está solo”, dijo.

Prácticamente todo el año han estado mal en ventas pero la falta de empleo agudiza el problema, pues se acabó la temporada de hortalizas y las ventas se bajaron pero al no tener industrias trabajando el mango, pues hay una falta de empleo en la ciudad y eso genera que no haya derrama económica, precisaron.