$!Por inseguridad, continúa disminución de horarios en negocios cercanos al IMSS Bienestar en Escuinapa

ESCUINAPA._ Desde hace dos meses los negocios cercanos al Hospital IMSS Bienestar, así como tiendas de empresas nacionales, han cambiado sus rutinas y horarios de atención debido a la inseguridad.

En las puertas de los negocios se han colocado leyendas de una disminución en horario de atención al público, después de las 20:00 horas poca gente circula.

“Las ventas nos caído en un 50 por ciento, porque no era solo de personas que vienen al Hospital, sino de gente que venía del centro a comprar acá”, dijo una vendedora de farmacia.

Quienes tienen personas enfermas en el Hospital IMSS Bienestar, reciben recetas de lo que pueden ocupar por la noche, para que la gente no salga, pues tampoco encontraran farmacias abiertas.