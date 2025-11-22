Por inseguridad, contrataciones de músicos en Rosario se mantienen a la baja, en un 10 por ciento

EL ROSARIO._ Desde el año pasado con el inicio de la ola de violencia, los contratos de músicos en Rosario se mantienen a la baja, afirmó Francisco Javier Ponce Figueroa, secretario general del Sindicato Filarmónico y Cantantes Sección 246.

“La contratación básicamente tenemos ¿qué?, un 10 por ciento, muy pobre, muy pobre, muy baja, ¿por qué?, porque principalmente las personas que contratan a nuestras agrupaciones son personas que vienen de Estados Unidos, entonces por la materia de inseguridad desafortunadamente no han venido para acá, no han venido a visitar a sus paisanos no se realizan pues no hay motivo para hacer fiestas”, afirmó.

Este contexto de violencia, manifestó, ha ocasionado que muchos de los contratos realizados se hayan cancelado.

“De hecho han cancelado varias fiestas, hoy tenía banda Tesoro, se les cancelaron y otras agrupaciones que les han cancelado por esa materia”, asentó.

El dirigente señaló que esta situación ya se ha reflejado en las contrataciones de la mejor temporada para el sector, las fiestas decembrinas.

“Casi todas, la mayoría de las agrupaciones manifiestan que tienen tres, que tienen cuatro tocadas, cuando siempre hay hasta 20, 25 tocadas... Desde el año pasado más que nada, todo por la inseguridad”, expuso.

Ponce Figueroa indicó que la organización que representa se conforma por 120 miembros intérpretes de banda, norteño, versátil, entre otros.

Este panorama de incertidumbre, aseguró, se ha reflejado en los bajos ingresos ocasionando que no se tenga celebración del Día del Músico.

“La verdad estamos mal en esta temporada de hecho por lo mismo la fiesta patronal la estamos posponiendo para el mes de enero cuando haya cambio de mesa directiva por la sencilla razón de que casi no hay contratos”, lamentó.

Los agremiados más afectados, indicó, que son aquellos que se dedican a la música al 100 por ciento, y por consiguiente es el único medio para llevar el pan para sus hogares.