$!Por inseguridad, valoran realizar eventos de Fiestas Patrias en Escuinapa

ESCUINAPA._ Debido a la situación que se ha tenido, se valora la posibilidad de que las Fiestas Patrias del 15 de septiembre no se realicen, precisó Araceli Ibarra Rojas, secretaria del Ayuntamiento.
“En estos momentos estamos valorando la situación con mucha responsabilidad, la realización de las fiestas patrias aquí en la cabecera, estamos en espera de decidir”, dijo.
Ibarra Rojas indicó que esto quedará definido el viernes, pero existe la posibilidad de cancelar, aunque se tiene corporaciones de los tres órdenes de gobierno en la ciudad.
Hay comunidades que si han informado que ellos no tendrán acto oficial ni verbena popular, es el caso de Tecualilla, la Campana, que son del sur del municipio, mencionó.
Indicó que se está valorando todo para definir si se hacen o no los eventos, entre ellos los desfiles, este jueves se tendrá una reunión con escuelas para definir el tema, pues lo que se desea es privilegiar la seguridad de las personas.
“Hasta ahorita estamos en espera de definir (espectáculo musical) de aquí al viernes se definirá”, dijo.
En los últimos 15 días han sido asesinados el subdirector de Tránsito Antonio Zazueta Páez y una maestra y empleada del Ayuntamiento, en ambos se dejaron mensajes atribuidos a un grupo criminal, con amenazas a empleados del Ayuntamiento y Seguridad Pública.