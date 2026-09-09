$!Por inseguridad, valoran realizar eventos de Fiestas Patrias en Escuinapa

ESCUINAPA._ Debido a la situación que se ha tenido, se valora la posibilidad de que las Fiestas Patrias del 15 de septiembre no se realicen, precisó Araceli Ibarra Rojas, secretaria del Ayuntamiento.

“En estos momentos estamos valorando la situación con mucha responsabilidad, la realización de las fiestas patrias aquí en la cabecera, estamos en espera de decidir”, dijo.

Ibarra Rojas indicó que esto quedará definido el viernes, pero existe la posibilidad de cancelar, aunque se tiene corporaciones de los tres órdenes de gobierno en la ciudad.