$!Por la promoción que le hizo una vecina, doña ‘Cuata’ cambió el campo por la elaboración de tamales

“Trabajo en casa y cuido a sus niñas(nieto) y hasta la fecha, de corazón me gusta hacer y más hoy porque la gente viene, a lo mejor me halagan, pero me dicen ‘me encargaron, pero no quieren de otra parte’ y eso me da gusto”, expresa.

Doña ‘Cuata’ considera que el éxito de los tamales de pollo, camarón barbón, puerco, carne deshebrada, botaneros y puerco es porque se hacen de manera tradicional.

Ella coloca desde el nixtamal, el maíz lo encarga por kilos y no debe ser híbrido sino el natural, el tradicional, luego lava el maíz para después molerlo en un molino, que es un regalo especial de su hijo Francisco, señala.