$!Por lluvias lagunas en Rosario se llenan no solo de agua también de basura

EL ROSARIO._ Ante las lluvias torrenciales no sólo agua captan las lagunas en la ciudad sino también una considerable cantidad de basura. Ya que una de las lagunas que más agua capta al desembocar varias calles es la Laguna del Iguanero.





El colmo, afirman vecinos, es que no sólo es basura suelta sino bolas o incluso javas las que las corrientes que se generan en las calles. “En temporada de lluvias, o sea una lluvia empiezan a pasar javas de basura, bolsas de basura que no sé si la gente la aviente o no”, expuso una vecina de la colonia Calderón.





