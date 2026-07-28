$!Por lluvias, limpiarán otra vez canales en Escuinapa

ESCUINAPA._ Tras las lluvias que se han registrado en el municipio, y pese a que ya habían sido limpiados, algunos canales tienen basura, plásticos y ramas, por lo que se hace un llamado a la población a evitar tirar estos desechos, señaló Jesús López Bibriesca, titular de la coordinación de Protección Civil.

“Después de las precipitaciones estuvimos realizando recorridos de supervisión de canales, se hizo desazolve por parte de Obras Públicas pero si vimos algunos con basura”, dijo.

López Bibriesca señaló que se limpiaran los canales de nuevo, pues este tipo de desechos como plásticos, ramas y otro tipo de basura puede ocasionar que se tengan problemas de inundaciones al ser tapones de corrientes de agua.