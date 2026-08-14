Por lo menos dos hallazgos positivos registraron el colectivo Por Las Voces Sin Justicia en jornada de búsqueda en Ceuta

Restos humanos parcialmente carbonizados, algunos dispersos a la intemperie y otros dentro de una fosa clandestina fueron localizados este viernes 14 de agosto por integrantes del colectivo Por Las Voces Sin Justicia, registrando por lo menos dos hallazgos positivos durante una jornada de búsqueda en las inmediaciones de Ceuta, Elota.

De acuerdo con información compartida por el colectivo en sus redes sociales, los trabajos permitieron ubicar dos puntos con resultados positivos, luego de acudir a la zona a partir de un reporte recibido de manera anónima.

En el primero de los sitios fueron encontrados restos, algunos de ellos con señales de haber sido expuestos al fuego, donde las integrantes comenzaron con su revisión y recuperación de estos.

Las labores se complicaron debido a la cantidad de basura acumulada en el lugar y a la presencia de restos de animales, por lo que las buscadoras tuvieron que revisar cuidadosamente el terreno para distinguir los indicios que pudieran corresponder a restos humanos.

En otro punto de la misma zona se registró un segundo hallazgo positivo, donde fueron encontrados algunos restos expuestos a la intemperie y otros dentro de una fosa clandestina.

Hasta el momento no se ha determinado a cuántas personas corresponden los restos encontrados, debido a las condiciones en las que se encuentran y a que algunos están dispersos y mezclados entre basura y restos animales.

El colectivo informó que los trabajos continuarían en el área debido a que todavía quedaba una superficie considerable por inspeccionar y se habían detectado más restos que requerían ser revisados.

Por esta razón, será necesario esperar el procesamiento de los hallazgos y los estudios periciales correspondientes para determinar si los restos pertenecen a una o más personas y posteriormente avanzar hacia su posible identificación.

Por Las Voces Sin Justicia destacó que la jornada en Ceuta se realizó gracias a información proporcionada de manera anónima, por lo que reiteró el llamado a la población para compartir cualquier dato que pueda contribuir a localizar a personas desaparecidas.

El colectivo aseguró que la información proporcionada por ciudadanos se maneja de manera confidencial y puede hacerse llegar a través de sus redes sociales o mediante sus canales de comunicación directa al teléfono 6693 26 20 89.

En esta ocasión, debido a que la inspección de la zona de Ceuta continua durante este viernes, el saldo de los trabajos permanecía abierto y sujeto a los resultados que arrojaran los recorridos y las diligencias posteriores.

Una vez concluidas las labores en el terreno, corresponderá a las autoridades y especialistas forenses determinar mediante los estudios correspondientes el número de personas a las que pertenecen los restos y trabajar en su eventual identificación.