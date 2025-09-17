$!Por mal estado de las calles, ciudadana enfrenta a Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ Ante el mal estado de algunas calles, que han ocasionado daños a vehículos, una ciudadana decidió hacérselo saber de manera directa al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“¿Las llantas de mi carro quien me las paga?”, señaló Carolina Palacios, al encontrarse con el Alcalde afuera de Palacio Municipal.

El Alcalde le replicó que no solo trabajaba para un grupo de gente, sino para toda la población, para la gente más vulnerable, por ello estaba iniciando obras en colonias como Pueblo Nuevo pues para el primero son los pobres.

“Por mí, primero los pobres”, le respondió.

A lo que la ciudadana le volvió a replicar que no era AMLO y lo que la población también pide es la reparación de calles principales, que están en mal estado, y no pueden hablar ya de lo que no hicieron otras administradores cuando está al frente hoy de una administración pública.