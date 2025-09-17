$!Por mal estado de las calles, ciudadana enfrenta a Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ Ante el mal estado de algunas calles, que han ocasionado daños a vehículos, una ciudadana decidió hacérselo saber de manera directa al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
“¿Las llantas de mi carro quien me las paga?”, señaló Carolina Palacios, al encontrarse con el Alcalde afuera de Palacio Municipal.
El Alcalde le replicó que no solo trabajaba para un grupo de gente, sino para toda la población, para la gente más vulnerable, por ello estaba iniciando obras en colonias como Pueblo Nuevo pues para el primero son los pobres.
“Por mí, primero los pobres”, le respondió.
A lo que la ciudadana le volvió a replicar que no era AMLO y lo que la población también pide es la reparación de calles principales, que están en mal estado, y no pueden hablar ya de lo que no hicieron otras administradores cuando está al frente hoy de una administración pública.
“Usted nos prometió un cambio y tengo fe de que lo va a hacer... quería verlo, de verdad con todo el respeto del mundo, debe buscar gente que realmente esté capacitada para que vaya y diga, estén dele y dele” dijo.
El Alcalde indicó que él pide de manera directa, ya tienen para hacer trabajos en la calle principal aunque es carretera federal, se hará reencarpetado.
Palacios indicó que como ciudadanos solo están pidiendo atención a calles principales que están tan deterioradas.
Con el mal estado de las calles, cómo pueden buscar que el turismo acuda, no hay que ofrecer, al circular parece que andan en lancha, precisó.
“Parece que andamos en lancha, no importa el carro que traigamos... estas calles dejan mucho”, dijo la ciudadana al Alcalde.
“Como ciudadanos, merecemos que se haga algo en estás vialidades, que se tengan como prioridad”.