ESCUINAPA._ Urge atender tramos de carretera federal al sur pues el mal estado de estos ha ocasionado daños severos a vehículos, pero el riesgo de accidentes con daños a la población es latente, indicó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“Es preocupante la situación de la carretera internacional que va de la zona sur de Escuinapa a Acaponeta, son muchas las peticiones de ciudadanos, de síndicos y comisarios, pero también de la gente que circula a esos lugares, de que ya sea reparado”, dijo.

La Alcaldesa indicó que ella misma ha constatado lo que los ciudadanos señalan sobre la rúa federal, que esta en mal estado en la carpeta asfáltico con pozos profundos que ya no pueden considerarse baches.

“El estado de deterioro hace peligrosa la carretera, son pozos hondos, ya hay perdidas materiales con daños en llantas, rotulas en carros hasta ahorita, pero el llamado a la SCT a que se encargue de dar ese mantenimiento, antes de que se susciten hechos lamentables”, dijo.

Los baches no se pueden considerar así pues son pozos profundos que tienen agua estancada, no se alcanza a ver y en algunos tramos estos baches ocupan gran parte de la carpeta asfáltica por lo que no dan margen de maniobra a los conductores.

Se tienen muchas inquietudes de las personas que transitan a las comunidades del sur de manera cotidiana, pues saben que es un riesgo el estar yendo, ya no por perdidas materiales de sus vehículos sino para ellos de manera física, indicó.

Estos son tramos que le corresponden a la SCT federal por ello están haciendo el llamado, ya que en algún momento bachearon como Ayuntamiento una zona antes de llegar a Rincón del Verde y eso le costo una llamada de atención de las autoridades correspondientes y ya no continuaron con los trabajos.

En relación al municipio informó que están consiguiendo asfalto para terminar de bachear la carretera Escuinapa- Teacapán y trabajar en el entronque a la autopista que también tienen baches de gran profundidad.