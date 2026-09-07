$!Por motivos de salud, Alcalde de Escuinapa se ausenta de eventos públicos

ESCUINAPA._ Por motivos de salud el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental está ausente de la vida publica; este lunes no presidio el homenaje por los 111 años de municipalización.

El Alcalde no ha atendido a la población, ni señalado ninguna postura en el tema de seguridad, pese al homicidio de una trabajadora del Ayuntamiento, apenas el jueves pasado.

“La semana pasada nuestro Presidente municipal, Víctor Manuel Díaz Simental, estuvo yendo a Culiacán, llevando asuntos importantes; el viernes que se presenta en el despacho ya se sentía mal, por eso no estuvo presente en el homenaje a nuestra compañera Carolina”, dijo la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas.