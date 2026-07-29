$!Por necesidad, utiliza doña Socorro una toma de agua de más de 50 años

ESCUINAPA._ La toma ‘vieja’, de hace más de 50 años, sigue siendo el lugar al que se recurre cuando el agua no sube a la pila, ubicada en su domicilio de la calle Rosales, indica doña Socorro Cortez.

“Esta viene de la tubería, son más de 50 años que está, es la toma vieja, después sí subía a la pila (a más de 30 metros) pero ya no”, dice mientras llena las cubetas.

Es un ‘hilo’ de agua que se tiene en la manguera, ligero, tanto que al ras del suelo hay que llenar una bandeja y desde ahí llenar poco a poco las cubetas.

El calor es fuerte, precisa, por lo que ha tenido que acudir a la toma, necesita agua para bañarse; desde hace meses el agua no llega a la pila, por eso recurrió de nuevo a una cuadra adelante de su casa.