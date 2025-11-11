$!Por rehabilitación, atiende Cruz Roja Escuinapa en otro domicilio

ESCUINAPA._ La unidad de la Cruz Roja está siendo rehabilitada por lo que la institución está atendiendo en otro domicilio, informó Ana Luisa Bautista Gayoso, presidenta del Patronato.
“La Delegación Estatal aprobó un proyecto para Escuinapa en el que hay una rehabilitación, no total, pero si un 80 o 90 por ciento la que vamos a tener, después de 15 años esa base no se había rehabilitado”, dijo.
Serán 4 meses de trabajo, probablemente en enero o febrero se tengan instalaciones nuevas para dar atención, informó.
No se ampliarán áreas, pero se harán nuevos enjarres, ventanales, puertas, los baños tendrán nuevos santuarios, los pisos serán nuevos.
Se dará un toque nuevo a la instalación, pues si estaba deteriorada, aunque el consejo que dirige estaba comprando ya desde enero aires acondicionados, abanicos, reparando ambulancias.
No tienen un dato sobre la inversión, eso lo maneja la Delegación de Cruz Roja y es quién puede dar la información, en unos días más podrían venir, precisó.
Mientras se realizan las labores de rehabilitación, se cambiaron a la calle Rosales 170, cerca del centro de la ciudad, entre Mariano Rivas y Reforma.
Bautista Gayoso indicó que se sigue trabajando, pues la unidad médica tiene gastos de aproximadamente 100 mil pesos por mes, en combustible, reparaciones de ambulancia, nómina, seguro social entre otras cosas.
“La gente nos pregunta a veces ¿por qué cobra Cruz Roja,? Porque tenemos gastos, tenemos una ambulancia que trabaja de lunes a domingo las 24 horas, por lo que debe haber mantenimiento constante,”, señaló.
Bautista Gayoso invito, además, a las personas a conmemorar el 14 de noviembre el día mundial las víctimas de un hecho de tránsito y están invitados todos los cuerpos de auxilio y el evento será en la plazuela Ramón Corona.