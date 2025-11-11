$!Por rehabilitación, atiende Cruz Roja Escuinapa en otro domicilio

ESCUINAPA._ La unidad de la Cruz Roja está siendo rehabilitada por lo que la institución está atendiendo en otro domicilio, informó Ana Luisa Bautista Gayoso, presidenta del Patronato.

“La Delegación Estatal aprobó un proyecto para Escuinapa en el que hay una rehabilitación, no total, pero si un 80 o 90 por ciento la que vamos a tener, después de 15 años esa base no se había rehabilitado”, dijo.

Serán 4 meses de trabajo, probablemente en enero o febrero se tengan instalaciones nuevas para dar atención, informó.

No se ampliarán áreas, pero se harán nuevos enjarres, ventanales, puertas, los baños tendrán nuevos santuarios, los pisos serán nuevos.

Se dará un toque nuevo a la instalación, pues si estaba deteriorada, aunque el consejo que dirige estaba comprando ya desde enero aires acondicionados, abanicos, reparando ambulancias.