Por salarios, Sindicato de la Jumapae considera emplazamiento a huelga

ESCUINAPA._ Después de más de 10 años de no negociar el contrato colectivo de trabajo, el Sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado considera emplazamiento a huelga, informó Emilio Javier Rivera López, secretario general.

“La semana pasada tuvimos una reunión para tomar un acuerdo para emplazar a huelga... hace más de 10 años no tenemos una revisión de contrato”, dijo Rivera López.

El funcionario indicó que en este tiempo, en que no se ha discutido el contrato colectivo de trabajo, tampoco se han incrementando salarios, por lo que hay trabajadores que por jornada no están ganando ni el salario mínimo.

“El año pasado nos incrementaron el 5 por ciento del salario mínimo, nada más, pero en todo ese tiempo no han aumentado nada”, dijo.

Trabajadores sindicalizados son 43, personal de confianza son alrededor de 20, los sueldos entre ambos se rumora que son importantes siendo más altos que personal sindicalizado, pero no tienen esos datos.

La revisión del contrato colectivo se ha estado posponiendo, el año pasado se hablaba de firmarlo pero no se realizó y así pasó el tiempo para no hacer la discusión correspondiente, indicó.

Este año quieren que realmente se discuta el tema y hacerlo de manera legal, por ello realizarán el emplazamiento a huelga, pues ya los compañeros desean que esto se haga y que se respete lo que se tiene estipulado.

Rivera López refirió que quizá la gente por años ha criticado este contrato colectivo de la paramunicipal pero no están pidiendo cosas a las que como trabajadores no tengan derecho.

Además, indicó que aunque esté estipulado sus derechos, no se les respeta, no se cumple con ello y la muestra son los salarios, que algunos los tienen inferior al salario mínimo diario.

Afortunadamente en esta administración a los trabajadores sindicalizados activos sí se les ha estado pagando el salario de manera normal, los atrasos son en las primas vacacionales, finalizó.