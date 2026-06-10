$!Por seguridad, exhorta Alcalde de Escuinapa a cerrar comercios a las 20:00 horas; niega toque de queda

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental recomendó a comercios disminuir horarios de atención hasta las 20:00 horas por temas de seguridad.
“Que derivado de los hechos que se han venido registrando en las últimas fechas y con la finalidad de salvaguardar y garantizar la integridad, seguridad de todos los ciudadanos escuinapenses tengo a bien recomendar que el horario tanto de apertura como de cierre de actividades en sus negocios sea de 7:00 horas a las 20:00 horas”, se indica mediante un oficio con fecha 10 de junio.
Espera que se tenga comprensión ante los hechos y respuesta a la petición por los motivos que se señalaron, se precisa en el documento que se ha hecho llegar este miércoles a diversos negocios, el oficio está firmado por el Alcalde y por la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas.
Las autoridades han negado un “toque de queda”, aunque la población ha dejado de lado actividades como salir a las calles, lo que ha impactado en gran medida a los comercios.