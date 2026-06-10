$!Por seguridad, exhorta Alcalde de Escuinapa a cerrar comercios a las 20:00 horas; niega toque de queda

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental recomendó a comercios disminuir horarios de atención hasta las 20:00 horas por temas de seguridad.

“Que derivado de los hechos que se han venido registrando en las últimas fechas y con la finalidad de salvaguardar y garantizar la integridad, seguridad de todos los ciudadanos escuinapenses tengo a bien recomendar que el horario tanto de apertura como de cierre de actividades en sus negocios sea de 7:00 horas a las 20:00 horas”, se indica mediante un oficio con fecha 10 de junio.